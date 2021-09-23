Выросло число жертв пожара в гостинице Хасавюрта

Число погибших при пожаре в гостинице дагестанского города Хасавюрт увеличилось до трех, сегодня в больнице скончался мужчина, получивший стопроцентные ожоги тела.

Ранее сообщалось, что 21 сентября в дагестанском Хасавюрте загорелась двухэтажная гостиница с мансардой. После тушения были найдены тела двух погибших мужчин.

Накануне пресс-служба УС СКР по региону заявила об аресте владельца гостиницы в Хасавюрте.