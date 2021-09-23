Мелия едва не подрался с Кобахидзе у офиса ЕС

Лидер крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия и руководитель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе едва не устроили потасовку у здания офиса Евросоюза в Тбилиси.

Отмечается, что конфликт между политиками разразился после того, как Кобахидзе дал оценку относительно недавнего противостояния между сторонниками двух партий в Дманиси. Мелия ответил, что "Грузинская мечта" обвиняет ЕДН в нападении на своих сотрудников, сообщает "Спутник-Грузия".

"Ты - раб Бидзины Иванишвили. Ты сам веришь в то, что говоришь? У тебя нет ни стыда, ни совести. Ты получишь достойный ответ на выборах 2 октября", - сказал Мелия руководителю правящей партии.

В спор вмешались активисты "Грузинской мечты" и разняли политиков. В свою очередь, Кобахидзе назвал действия оппозиционера провокацией.

"Вот как они устраивают провокацию, эти подонки и грязные люди. Ника Мелия - провокатор", - заявил председатель "Грузинской мечты".

Стоит добавить, что на месте инцидента была мобилизована полиция.