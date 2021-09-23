Генпрокуроры Азербайджана, Армении и России провели переговоры в Нур-Султане

Генпрокурор России Игорь Краснов в ходе рабочего визита в Нур-Султан провел трехстороннюю встречу с генеральными прокурорами Азербайджана и Армении - Камраном Алиевым и Артуром Давтяном. Такое сообщение опубликовано на сайте ГП РФ.

Перед ней Краснов и Алиев провели двусторонние переговоры, в ходе которых рассмотрели "отдельные вопросы двустороннего сотрудничества, современные угрозы и необходимость обмена опытом противодействия новым схемам совершения трансграничных преступлений, в том числе кибератакам и получившим распространение вирусам-вымогателям, а также пресечения криминального использования криптовалют и иных виртуальных активов".

На трехсторонней встрече Игорь Краснов заявил об эффективности трехстороннего формата, а также сообщил о важных результатах выполненной сторонами "работы по укреплению законности в Нагорном Карабахе и стабилизации жизни людей за последние 9 месяцев".

По его словам, главная задача - предотвратить "эскалацию напряженности среди населения региона в целом".

"Он призвал к более интенсивному использованию возможности обращения к российским военным прокурорам, дислоцированным в Нагорном Карабахе, в качестве канала обмена информацией, в том числе для передачи сигналов о совершенных нарушениях, а также к продолжению работы по возвращению на родину граждан", - отмечено в сообщении.

Генпрокурор РФ выразил благодарность азербайджанскому и армянскому коллегам за конструктивное взаимодействие и стремление достичь общего результата, заключающегося в достижении мира и стабильности для "блага народов региона".

Кроме того, было отмечено позитивное взаимодействие в рамках поисковых работ пропавших без вести, достигнута договоренность об их продолжении.

Краснов, Алиев и Давтян обсудили исполнение трехсторонних заявлений президентов России и Азербайджана и премьер-министра Армении, а также "перспективы дальнейшего правового взаимодействия".

Камран Алиев и Артур Давтян выразили благодарность Игорю Краснову за "усилия по исполнению гуманитарных аспектов" трехстороннего заявления от 9 ноября прошлого года.

Наконец, участники встречи подтвердили достигнутую ранее договоренность об активизации контактов для предотвращения роста напряженности.