Главная » Новости

Генпрокуроры Азербайджана, Армении и России провели переговоры в Нур-Султане

Генпрокуроры Азербайджана, Армении и России провели переговоры в Нур-Султане
ГП РФ
Генпрокуроры Азербайджана, Армении и России провели переговоры в Нур-Султане
ГП РФ
Генпрокуроры Азербайджана, Армении и России провели переговоры в Нур-Султане
ГП РФ
Генпрокуроры Азербайджана, Армении и России провели переговоры в Нур-Султане
ГП РФ

Генпрокурор России Игорь Краснов в ходе рабочего визита в Нур-Султан провел трехстороннюю встречу с генеральными прокурорами Азербайджана и Армении - Камраном Алиевым и Артуром Давтяном. Такое сообщение опубликовано на сайте ГП РФ.

Перед ней Краснов и Алиев провели двусторонние переговоры, в ходе которых рассмотрели "отдельные вопросы двустороннего сотрудничества, современные угрозы и необходимость обмена опытом противодействия новым схемам совершения трансграничных преступлений, в том числе кибератакам и получившим распространение вирусам-вымогателям, а также пресечения криминального использования криптовалют и иных виртуальных активов".

На трехсторонней встрече Игорь Краснов заявил об эффективности трехстороннего формата, а также сообщил о важных результатах выполненной сторонами "работы по укреплению законности в Нагорном Карабахе и стабилизации жизни людей за последние 9 месяцев".

По его словам, главная задача - предотвратить "эскалацию напряженности среди населения региона в целом".

"Он призвал к более интенсивному использованию возможности обращения к российским военным прокурорам, дислоцированным в Нагорном Карабахе, в качестве канала обмена информацией, в том числе для передачи сигналов о совершенных нарушениях, а также к продолжению работы по возвращению на родину граждан", - отмечено в сообщении.

Генпрокурор РФ выразил благодарность азербайджанскому и армянскому коллегам за конструктивное взаимодействие и стремление достичь общего результата, заключающегося в достижении мира и стабильности для "блага народов региона".

Кроме того, было отмечено позитивное взаимодействие в рамках поисковых работ пропавших без вести, достигнута договоренность об их продолжении.

Краснов, Алиев и Давтян обсудили исполнение трехсторонних заявлений президентов России и Азербайджана и премьер-министра Армении, а также "перспективы дальнейшего правового взаимодействия".

Камран Алиев и Артур Давтян выразили благодарность Игорю Краснову за "усилия по исполнению гуманитарных аспектов" трехстороннего заявления от 9 ноября прошлого года.

Наконец, участники встречи подтвердили достигнутую ранее договоренность об активизации контактов для предотвращения роста напряженности.

1510 просмотров





Вестник Кавказа

во Вконтакте

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!