Минводы примут парад ретро-паровозов

В Минеральных Водах 29 сентября на перроне вокзала. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.

"Жители и гости курорта увидят сразу несколько ретро-локомотивов. Старейший из них, паровоз Эр739-99, создан в 1935 году. Во время Великой Отечественной войны он курсировал на прифронтовой территории у Сталинграда. Этот локомотив приведет исторический подвижной состав, который весной ходит по полигону СКЖД в качестве ретро-поезда "Победа", - говорится в релизе.

Организаторы также отмечают, что участниками парада также станут теплушки военных лет, вагон-салон маршала Конева, железнодорожная платформа, на которой установлен грузовик военных лет "Полуторка".