S7 введет рейсы из Грозного в "Домодедово"

Ежедневные рейсы из Грозного в "Домодедово" авиакомпания S7 появятся в марте следующего года, сообщает пресс-служба аэропорта Грозного.

"Мы давно планировали этот рейс, и теперь такая возможность появилась. Очень важно, что рейсы будут осуществляться именно авиакомпанией S7, которая давно и заслуженно пользуется популярностью", - цитирует пресс-служба гендиректора АО "Вайнахавиа" Альви Шахгириева.

В настоящее время авиакомпания "Аэрофлот" выполняет несколько рейсов в день из Грозного в "Шереметьево", а "ЮТэйр" - во "Внуково".

Стоит добавить, что аэропорт Грозного обслуживает рейсы "Аэрофлота", S7, "ЮТэйр", "Азимута", Pegas Fly.