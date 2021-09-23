Здание ВШЭ горело в Москве

Из здания Высшей школы экономики в центре Москвы эвакуировали порядка 100 человек из-за вспыхнувшего пожара, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

"После возгорания строительного мусора в подвале здания Высшей школы экономики в Большом Трехсвятительском переулке в целях безопасности эвакуировали почти 100 человек", - сказал собеседник.

Как заявили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве, возгорание строительного мусора в подвале потушили в 14:32. В ведомстве добавили, что на первом этаже здания проходит реконструкция.