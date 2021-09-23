Международная женская конференция "Восток и Запад встречаются в Санкт-Петербурге" состоится 25 и 26 ноября

XXVII Международная женская конференция "Восток и Запад встречаются в Санкт-Петербурге" пройдет 25 и 26 ноября в северной столице, об этом сообщается на сайте организатора - Санкт-Петербургского социально-экономического института.

Мероприятие проводится при поддержке правительства Санкт-Петербурга, Союза женщин России и Российского Фонда мира. Тема конференции - "Глобальные вызовы - женский ответ".

"В новых условиях 2021 года мир продолжает испытывать глобальные вызовы и потрясения. Обсудить роль женщин в новых реалиях, обменяться опытом по преодолению кризиса смогут участники XXVII Международной конференции "Восток и Запад встречаются в Санкт-Петербурге", - сказано в сообщении.

В числе целей конференции названы взаимодействие и сотрудничество российских и зарубежных женских организаций, налаживание конструктивного диалога между властью и гражданским обществом, содействие формированию стратегии, которая станет ответом на глобальные вызовы в текущий момент, обмен актуальной информацией между женщинами-лидерами, политиками, бизнесвумен, учеными, главами общественных организаций из регионов РФ, стран СНГ, Балтии, Европы и Северных стран, США и Азии, а также повышение роли женщин в работе по преодолению кризиса.

Участницы обсудят следующие темы: "Женщина и политика. Гражданское общество и государство", "Укрепление международного сотрудничества в целях преодоления кризиса", "Женщина и экономика. Пути решения задач восстановления", "Женщина и образование. Роль женщины в воспитании и развитии будущих поколений", "Стратегии благополучия и здоровья для долгосрочного выхода из кризиса", "Благотворительность и меценатство".

К участию в конференции приглашаются и жительницы Ставропольского края.