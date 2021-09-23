В Чечне людей переселят из оползневых зон за 4 млрд рублей

Чечне выделят около четырех млрд рублей из бюджета страны на переселение граждан, проживающих в оползневых зонах. Средства поступят в течение нескольких лет, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Отмечается, что в 2022 году региону выделят около 790 млн рублей, в 2023 году - около 890 млн рублей, а в 2024 году — около 2,3 млрд рублей.

По данным руководства Чечни, в настоящее время на территории республики в районе оползневых процессов проживают порядка 23 тыс человек.

Стоит добавить, что около трех десятков семей из Чечни получат в этом году новое жилье в рамках госпрограммы.