Дебоширы покусали стражей порядка в Карши

Пьяные мужчины оказали активное сопротивление сотрудникам патрульно-постовой службы в Карши, сообщение о преступлении распространила информационная служба УВД Кашкадарьинской области.

ЧП случилось поздно вечером 20 сентября. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, хулиганы поссорились между собой возле аптеки на улице И.Каримова, в ходе стычки они громко оскорбляли друг друга, мешали окружающим и умышленно игнорировали правила поведения в обществе.

"Ставшие свидетелями происходящего, сотрудники ППС направились к дебоширам. Однако граждане не подчинились их законным требованиям, оказали активное сопротивление, порвали служебную одежду и покусали руки", - цитирует сообщение Sputnik Узбекистан.

Открыто уголовное дело по ч.2 ст.219 (сопротивление представителю власти или лицу, выполняющему гражданский долг) и пункту "г" ч.3 ст.277 (хулиганство, отличающееся исключительным цинизмом, выражающимся в демонстративном пренебрежении к общепринятым нормам нравственности) УК РУз.

Подозреваемые задержаны, городская прокуратура реализует предварительные следственные действия.