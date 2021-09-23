Житель Краснодара зарезал мать и попытался избежать правосудия

Житель Краснодара был задержан местными правоохранителями по обвинению в убийстве. Ранее сообщалось, что вечером 20 августа в одном из частных домов Центрального округа Краснодара была убита пожилая женщина. Подозрение пало на ее сына.

Следствие установило, что после убийства подозреваемый решил замести следы: он сбросил тело женщины в подвал и попытался замыть следы крови. Однако в это время вернулся его отец, который и вызвал полицию.

По словам старшего следователя следственного отдела по Центральному округу Краснодара краевого управления СКР Владислава Бондаренко, сейчас обвиняемый направлен на стационарное прохождение психолого-психиатрической судебной экспертизы. Выяснилось, что он уже состоит на учете у психиатра, однако ранее подобной агрессии подозреваемый не проявлял, пишет "Блокнот Краснодар".