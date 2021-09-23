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Пеле запел после выхода из реанимации (ВИДЕО)

Пеле запел после выхода из реанимации (ВИДЕО)

Легенда мирового футбола Пеле отпраздновал свою выписку из реанимации пением. Видео, на котором бывший футболист сборной Бразилии поет под аккомпанемент приглашенных музыкантов, опубликовала в Instagram его дочь Келли Насименто.

Пеле недавно перенес операцию по удалению опухоли кишечиника, после этого его перевели из палаты интенсивной терапии.

На кадрах видно, как дуэт музыкантов и сам улыбающийся футболист поют гимн футбольного клуба "Сантос", за который выступал Пеле.

"Вы просили еще! У меня ничего лучше этого", - сказано в подписи под видео.

 
 
 
 
 
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Публикация от Kely Nascimento (@iamkelynascimento)

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Вестник Кавказа

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