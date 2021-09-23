Пеле запел после выхода из реанимации (ВИДЕО)

Легенда мирового футбола Пеле отпраздновал свою выписку из реанимации пением. Видео, на котором бывший футболист сборной Бразилии поет под аккомпанемент приглашенных музыкантов, опубликовала в Instagram его дочь Келли Насименто.

Пеле недавно перенес операцию по удалению опухоли кишечиника, после этого его перевели из палаты интенсивной терапии.

На кадрах видно, как дуэт музыкантов и сам улыбающийся футболист поют гимн футбольного клуба "Сантос", за который выступал Пеле.

"Вы просили еще! У меня ничего лучше этого", - сказано в подписи под видео.