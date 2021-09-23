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Замглавы МИД Ирана увидел своими глазами последствия вандализма оккупантов в Агдаме

Замглавы МИД Ирана увидел своими глазами последствия вандализма оккупантов в Агдаме

Две делегации - одна во главе с заместителем министра иностранных дел Ирана Мохаммедом Казымом Саджадпуром, другая - возглавляемая директором турецкого Центра исследований Ирана Хаккы Угуром - побывали в Агдаме, передает Карабахское бюро Trend.

В ходе поездки гостям рассказали о вандализме, совершенном армянскими оккупантами в Агдаме, они также смогли ознакомиться с его последствиями.

Напомним, Мохаммед Казым Саджадпур прибыл в Азербайджан 21 сентября, цель его визита - участие в трехстороннем заседании глав Исследовательских центров Азербайджана, Ирана и Турции.

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