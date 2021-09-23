Кубань и Крым вошли в список регионов популярных для активных путешествий

Краснодарский край разделил с Крымом первое место в топе популярных для активного отдуха регионов, сообщает пресс-служба Ростуризма.

На втором месте расположился Кавказ, третья строчка досталась Уралу. Далее расположились Алтай, Карелия и Дальний Восток. В ведомстве подчеркнули, что интерес к активному путешествию вырос до 9% благодаря коронавирусным ограничениям.

По словам министра курортов, туризма и олимпийского наследия края Марии Золотухиной, на Кубани заметна тенденция, что туристы приезжают на только на море, но и на активный отдых.

"Это стало реальностью благодаря росту альтернативных предложений – горный, аграрный, эногастрономический туризм. Данные направления, локации, маршруты активно развиваются и пополняются в регионе", - приводит пресс-служба слова врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Марии Золотухиной.