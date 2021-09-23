В России зарегистрируют подростковую вакцину от коронавируса

Минздрав РФ получил от Центра им. Гамалеи бумаги на регистрацию вакцины против Covid-19 для подростков, рассказал помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

"В Минздрав России от Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи поступил пакет документов на регистрацию вакцины для профилактики COVID-19 у подростков "Гам-ковид-вак-М"" - цитирует его ТАСС.

По словам чиновника, в рамках установленной процедуры, документы передадут на экспертизу, по итогам которой и будет приниматься решение о госрегистрации новой вакцины.

Кузнецов подчеркнул, что, если вакцина будет зарегистрирована, ее будут применять для защиты подростков от ковида только добровольно и при согласии родителей или иных законных представителей.