На Кубани аннулировали пять фиктивных браков с гражданами Армении

В Армавире с 2018 по 2020-е годы действовала ОПГ, помогавшая за деньги зарубежным гражданам заключать фиктивные браки с россиянами для получения разрешения на временное проживание в РФ в упрощенном порядке, сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Армавирским судом было рассмотрено пять дел по искам прокурора к отделу ЗАГС об аннулировании браков, которые были удовлетворены.

Таким образом, пять актовых записей о заключении браков между гражданами Армении и россиянками признаны недействительными.