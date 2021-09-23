Красавица из Геленджика определит королеву красоты Евразии

Жительница Геленджика Марина Олареску "Мисс Туризм" вошла в состав жюри международного конкурса The Queen of Eurasia. Конкурс пройдет в Анталии с 28 октября по 7 ноября.

Организаторы сообщили, что конкурсанткам предстоит соревноваться за титулы и денежные призы в двух категориях – 18-25 лет Мисс и 25-45 лет Миссис.

"Для конкурсанток проекта, который входит в десятку популярных мировых конкурсов красоты, были организованы спецтуры с прогулками на яхте и комфортабельном корабле по Средиземному морю, с осмотром потрясающего парка "Легенда", а также множество фотосессий в интересных локациях исторической территории Антальи и других ивентов", - приводит слова собеседницы "МК".

Марина Олареску - мама троих детей, блогер и владелица салона красоты.