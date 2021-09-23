Источник сообщил о смене начальника УФСБ по Ростовской области

Управление ФСБ по Ростовской области и совет начальников органов безопасности в ЮФО возглавит генерал-майор Игорь Голдобин, об этом рассказал источник в силовых структурах.

Ранее Голдобин руководил УФСБ по Волгоградской области. В новой должности он сменит генерал-лейтенанта Олега Южакова, работавшего на посту пять лет.

"В Волгоградской области теперь будет руководить москвич - бывший начальник УФСБ по Московской области, тоже генерал, Александр Ларин, а к нам приедет Игорь Голдобин - в органах ФСБ он уже 27 лет", - приводит слова источника 161.RU.

Он добавил, что нареканий к Южакову нет, происходит обычная рокировка.

Комментариев от пресс-службы УФСБ по Ростовской области пока не поступало.