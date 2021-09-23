Грузовик Mercedes насмерть поскользнулся на мокрой дороге в Сочи

Один человек погиб в результате аварии с участием грузовика Mercedes на трассе Джубга-Сочи в поселке телеграм-канале МКУ "Служба спасения Сочи".

"В грузовой автомобиль Mercedes с прицепом опрокинулся после съезда с дороги, водитель погиб. Метеоусловия: пасмурно, мокрая дорога", - говорится в сообщении.

Также стало известно, что спасателями был обнаружен сильно поврежденный грузовой автомобиль с прицепом, который опрокинулся после съезда с дороги.