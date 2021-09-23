Более 6 млрд прививок от COVID-19 cделано в мире

Количество сделанных прививок от коронавируса превысило 6 млрд, свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе официальных заявлений властей и статистики СМИ.

Стоит отметить, что более половины из сделанных прививок приходятся на Китай (2,18 млрд), Индию (0,84 млрд) и США (0,4 млрд).

В настоящее время определить, сколько людей на планете вакцинировались от коронавируса, не представляется возможным, так как многие страны сообщают только число сертифицированных доз вакцин от COVID-19 и число сделанных прививок.