Гендиректор РСМД: возобновление работы Минской группы ОБСЕ - это желание Запада

Возобновление работы Минской группы ОБСЕ по "урегулированию" уже ушедшего в прошлое нагорно-карабахского конфликта необходимо Западу, чтобы заявить о своем стремлении участвовать в происходящем на Южном Кавказе - как и во многих других регионах по всему миру. Об этом заявил генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

"Это, прежде всего, вопрос американского лидерства. Складывается впечатление, что США хотели бы играть определенную роль в любых сколько-нибудь значимых конфликтных ситуациях, Карабах можно отнести к этой категории", - отметил он в интервью Oxu.Az.

По мнению гендиректора РСМД, представителей Запада беспокоит, что Россия и Турция в итоге выполняют ключевые роли в регионе Южного Кавказа, а вот участие сопредседателей МГ ОБСЕ свелось к минимуму.

"Не надо забывать еще и о том, что в Соединенных Штатах и во Франции существуют большие и достаточно влиятельные армянские диаспоры. Они лоббируют правительства своих стран в пользу более активного участия в событиях на Южном Кавказе и урегулировании в Карабахе", - добавил Кортунов, уточнив, что ничего удивительного в этом нет.

По словам эксперта, проблема заключается в том, что от Минской группы ОБСЕ не поступает никаких конкретных идей и предложений, которые нужны, чтобы вновь войти в регион, и это понятно - им просто нечего внести в ситуацию.

Комментируя негативную реакцию, которую вызывают соответствующие инициативы Вашингтона и Парижа в Баку, гендиректор РСМД напомнил, что для участия в процессе любых медиаторов необходимо, как минимум, чтобы обе стороны были согласны. Поэтому западным партнерам, прежде чем выступать с предложениями, надо договариваться с Азербайджаном. "Ведь, насколько я понимаю, армянская сторона готова к расширению формата, но без согласия Баку ничего не получится", - заключил Кортунов.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Фененко, Россия в настоящее время, став центральным посредником в послевоенных процессах на Южном Кавказе, предпочитает не вспоминать о формате Минской группы ОБСЕ. "Если честно, о Минской группе ОБСЕ уже стали забывать. Ее воспринимают сейчас скорее как достояние учебников истории, как что-то, что существовало в прошлом веке и первые годы нынешнего века", - сказал он.

Эксперт пояснил, что Минской группе ОБСЕ с 2008 года не удалось реализовать ни один дипломатический проект для урегулирования армяно-азербайджанского конфликта. "Последней ее инициативой были Мадридские принципы 2007 года, и те были с проблемами, так как стороны сразу заявили, что у них разный текст этого документа. За последующие 14 лет, если подвести итог, Минская группа ОБСЕ не сделала ничего и, по сути, самоустранилась, осталась как номинальный формат, не участвующий в принятии решений", - напомнил Алексей Фененко.

"Конечно же, больше всего в возрождении Минской группы ОБСЕ сейчас заинтересованы Ереван и Париж. Армении нужно втянуть Францию как ключевую проармянскую страну в послевоенное урегулирование отношений с Азербайджаном, чтобы та настаивала на проармянских сценариях. Отчасти интерес есть и у США, учитывая влиятельность армянской диаспоры, но основным инициатором на Западе будет все-таки Франция", - ожидает доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ.

"Сегодня реванш хочет взять не только Армения в войне против Азербайджана, но и Франция в противостоянии с Россией за влияние на регион, ведь в прошлом году она оказалась полностью устранена из местных процессов. Но что конкретно Париж может сделать? Во-первых, он будет постоянно напоминать, что Минская группа ОБСЕ все еще существует. Во-вторых, Ереван будет постоянно говорить, что станет разговаривать с Азербайджаном только в формате Минской группы. Но этим все и ограничится", - заключил Алексей Фененко.