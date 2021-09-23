Борис Джонсон опроверг слова лягушонка Кермита в речи об экологии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступая на заседании Генассамблеи ООН на тему экологических проблем, процитировал персонажа "Маппет-шоу" лягушонка Кермита.

"Я не согласен со словами лягушонка Кермита, что быть зеленым непросто", - сказал Джонсон. По его мнению, "это и легко, и приятно, и правильно". "А еще лягушонок Кермит слишком плохо относился к мисс Пигги", - приводит слова британского премьера The Guardian.

Далее Джонсон предупредил, что, в том случае, если не будут приняты срочные меры, "наша прекрасная планета будет фактически непригодна для жизни не только для людей, но и для многих других биологических видов".

76-й сессия Генассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке с 14 сентября. С 21 по 27 сентября проходит неделя высокого уровня.