Песков прокомментировал возможность санкций против себя и Мишустина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение Конгресса ввести санкции против 35 российских чиновников, журналистов и бизнесменов, включая в том числе самого Пескова, премьер-министра Михаила Мишустина, мэра Москвы Сергея Собянина и других.

"Это такие внутрипарламентские упражнения. Для того, чтобы они как-то были формализованы и активированы, им нужно пройти очень длинный путь", - пояснил Песков.

Представитель Путина добавил, что ни для кого не является секретом присутствие в Конгрессе "огромного количества людей", мало знающих о России, но "люто не любящих" ее. Однако, по его словам, в итоге такие документы все-таки попадают в руки тех, у кого нелюбовь к РФ совмещается с экспертными знаниями, именно на этой стадии и имеет смысл комментировать такие проекты.