Песков ответил на вопрос о введении локдауна

На федеральном уровне, а также на уровне администрации президента решений о введении ограничений и локдаунов, связанных с ростом числа заболевших коронавирусом, не принималось, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Конечно же, правительственный штаб внимательно отслеживает развитие ситуации, но главным образом внимательно отслеживают ее главы регионов", - сказал он, уточнив, что "особые эпидемиологические полномочия продолжают работать, каждому региону виднее".

Песков также отметил, что, насколько ему известно, "несмотря на увеличение цифр, пока где-то каких-то решений не принималось".