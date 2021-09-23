Атлеты "Атоммаша" попробуют установить мировой рекорд по буксировке реактора

В День работника атомной промышленности, 28 сентября, на заводе "Атоммаш" в Волгодонске команда атлетов "Сильнейшей нации мира" попытается установить мировой рекорд, - рассказали в правительстве донского региона.

Атлеты намерены сдвинуть корпус атомного реактора весом 450 т, для чего они применят самоходную тележку. Цель мероприятия – мотивировать молодых людей к занятиям спортом, - передает "АиФ-Ростов".

Рекорд будет устанавливаться на учебном реакторе, на котором сотрудники предприятия обучаются производственным операциям, - говорится в сообщении.