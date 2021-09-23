Российскую делегацию в ПАСЕ заперли в Страсбурге

Российской делегации в ПАСЕ запретили свободно перемещаться по Страсбургу, поскольку Евросоюз не признает вакцину от коронавируса "Спутник V", об этом заявил член Совета федерации, заслуженный врач Владимир Круглый.

"В понедельник открывается сессия ПАСЕ в Страсбурге, нашей делегации пришло предписание, что, "поскольку вы не привиты и вы из "красной зоны", то вы можете перемещаться только из гостиницы в здание Парламентской Ассамблеи"", - цитирует его РИА Новости.

Врач уточнил, что на турецких и украинских делегатов, тоже приезжающих из "красной зоны" и привитых Pfizer, ограничения не распространяюся.

Круглый также выразил удивление в связи с затягиванием ВОЗ регистрации российской вакцины: ведь Москва уже предоставила всю требующуюся документацию, представители организации лично посещали производство.

Напомним, осенняя сессия ПАСЕ стартует 27 сентября. Она будет проходить в гибридном формате.