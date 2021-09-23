Астраханский губернатор отверг депутатский мандат

Астраханский губернатор Игорь Бабушкин отказался от мандата депутата областной думы, сообщил представитель управления пресс-службы администрации главы региона.

"Игорь Бабушкин подписал отказ от мандата депутата думы Астраханской области. Возглавивший партийный список "Единой России" на выборах в областной парламент глава региона принял решение продолжить работу в качестве губернатора Астраханской области", - цитирует слова собеседника РИА Новости.

Напомним, что с 17 по 19 сентября в Астраханской области проходили выборы депутатов Астраханской областной думы, а также Госдумы России и ряда представителей муниципальных органов власти.