Ташкентское метро приостановят 25-26 сентября
Поезда на участке Сергелийской ветки Ташкентского метро не будут курсировать с 21:00 25 сентября до 07:00 26 сентября. Об этом рассказали в его пресс-службе.
В частности, закрыт будет участок Алмазар - Сергели, от станции "Алмазар" до станции "Кипчак". Причина прекращения движения поездов - проведение профилактических работ.
По данному маршруту пустят компенсационные автобусы, проехать на которых можно будет бесплатно, передает Sputnik Узбекистан.
Вестник Кавказа
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