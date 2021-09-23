Ташкентское метро приостановят 25-26 сентября

Поезда на участке Сергелийской ветки Ташкентского метро не будут курсировать с 21:00 25 сентября до 07:00 26 сентября. Об этом рассказали в его пресс-службе.

В частности, закрыт будет участок Алмазар - Сергели, от станции "Алмазар" до станции "Кипчак". Причина прекращения движения поездов - проведение профилактических работ.

По данному маршруту пустят компенсационные автобусы, проехать на которых можно будет бесплатно, передает Sputnik Узбекистан.