Кубань разделила с Крымом лидерство в активном туризме

Интерес россиян к отдыху на природе вырос до 9% из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, - сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края со ссылкой на данные Ростуризма.

Лидерами в этой сфере из самых популярных регионов страны, которые выбирают туристы для активного отдыха, стала Кубань, которая разделила первенство с Крымом. Далее идет Северный Кавказ, Урал, Алтай, Карелия и замыкает список лидеров Дальний Восток.

"В последнее время к нам на отдых приезжают не только на Черноморское и Азовское побережья. Гости также предпочитают и активный отдых на природе. Это стало возможным благодаря альтернативным предложениям - горнолыжный, аграрный, эногастрономический туризм. Все эти направления активно развиваются в крае", - отметила врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Мария Золотухина, цитирует ее "АиФ-Юг".

На сегодняшний день на Кубани работают более 100 объектов сельского туризма. С начала года их посетили 450 тыс человек, - добавила врио министра.