Названы продукты, снимающие боль лучше таблеток

Некоторые пищевые продукты помогают снять головную боль, с которой неспособны справиться таблетки. Об этом шла речь в программе "О самом главном" на канале "Россия 1".

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург пояснил, что унять мигренеподобную головную боль поможет острая пища, а именно перец, который повышает активность болевых рецепторов.

"То есть их активность в одном месте повышается, и в результате человек перестает чувствовать боль в других местах", - указал диетолог.

Соведущий, врач Сергей Агапкин уточнил, что перец, а также чеснок и имбирь, можно использовать при затылочной мигрени или головной боли при невралгии тройничного нерва: классические анальгетики, как правило, не справляются, а острые специи легко снимают боль.