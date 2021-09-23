Борца Биляла Махова дисквалифицировали за допинг

Олимпийский чемпион по вольной борьбе Билял Махов дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает РУСАДА.

Отмечается, что дисквалификация спортсмена началась 27 января текущего года.

Билял Махов на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне стал бронзовым призером по вольной борьбе в весовой категории до 120 кг. Однако в 2019 году 34-летний спортсмен был объявлен олимпийским чемпионом из-за дисквалификации финалистов Давита Модзманашвили и Артура Таймазова.