Власти отказали в индексации пенсий работающим пенсионерам

Правительство РФ выдало отрицательное заключение на законопроект о полноценной индексации пенсий работающим пенсионерам, = говорится в документе, опубликованном накануне.

В заключении говорится, что индексация потребует дополнительных расходов, но депутаты в финансово-экономическом обосновании к законопроекту не указали, из каких источников и в каком порядке они будут покрываться. Также в документе отмечается, что ранее правительство уже трижды выдавало отрицательные заключения на законопроекты с аналогичным предметом правового регулирования – в 2017, 2019 и в 2020 г.

"С учетом изложенного правительство Российской Федерации законопроект не поддерживает", - говорится в заключении кабинета министров, передает "Интерфакс".

Напомним, законопроект (№1221703-7), которым предлагалось возобновить индексацию страховой пенсии работающим пенсионерам с 1 января 2022 года, внесли в Думу 26 июля депутаты ЛДПР и сенатор от Смоленской области Сергей Леонов. Как отмечалось в пояснительной записке, после отмены индексации с 1 января 2016 года число работающих пенсионеров сократилось с 15,3 млн до 9,6 млн человек, причем большая часть из них ушла в сферу теневой занятости.