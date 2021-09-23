Дагестан подготовился к натиску стихии

В Дагестане из-за дождя и порывистого ветра энергетики переведены на особый режим работы, информирует "Дагэнерго", уточняя, что специалисты филиала делают все для скорейшего возобновления энергоснабжения на аварийных объектах.

"В оперативном устранении технологических нарушений принимают участие 65 бригад: 195 энергетиков, 73 единицы техники. Аварийно-восстановительные работы будут продолжаться до полного устранения отключений", - говорится в сообщении.

В "Дагэнерго" сообщили, что из-за непогоды в зоне риска оказались потребители Сергокалинского, Хунзахского, Шамильского, Каякентского, Левашинского, Тляратинского, Кумторкалинского и Карабудахкентского районов республики.

Накануне в Дагестане ухудшилась погода: в республике идут дожди, порывистый ветер до 25 м/с.