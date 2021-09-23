В Сочи стартует Гран-при России "Формулы 1"

В Сочи сегодня стартует очередной этап – Гран-при России Чемпионата мира FIA "Формула 1". В городе приняты беспрецедентные меры безопасности, которую обеспечивают сотрудники МЧС России

Гонки на высоких скоростях, напряжение, царящее на трассе и за ее пределами, а также десятки тысяч человек, присутствующих на автодроме – в таких условиях на первый план выходит работа медицинских служб и спасателей, готовых в кратчайшие сроки оказаться на месте.

"К реагированию готовы 508 человек личного состава и 94 единицы техники, в том числе 1 воздушное судно - вертолет Ка-32", - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, передает "Интерфакс".

Непосредственно безопасность на гоночной трассе, инфраструктуре объекта проведения, а также зданий и сооружений, находящихся в периметре гоночной трассы осуществляют 183 человека и 25 единиц техники, из них от МЧС России - 170 человек личного состава и 18 единиц техники. "Все специалисты имеют опыт работы на мероприятиях международного уровня", - подчеркивает пресс-служба.

"Личный состав изучил особенности гоночных болидов, мероприятия техники безопасности, особенности ликвидации пожаров в болидах и эвакуации пилотов. Кроме этого, пожарные подразделения обеспечивают безопасность всех объектов инфраструктуры трассы - это главная трибуна, пит-билдинг, здание центра управления гонками, складские помещения", - отмечается в сообщении.

Напомним, Гран-при России "Формулы 1" проводится в Сочи с 23 по 26 сентября.