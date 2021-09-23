В России подтвердились еще 21,4 тыс случаев коронавируса

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили еще 21,4 тыс случаев заболевания.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции - 21 438 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 814 (8,5%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве - 3 445, в Петербурге - 1 698, в Московской области - 936. В Ставропольском крае новых случаев 355, в Краснодарском крае - 221, в Крыму - 293, в Дагестане - 113, в Кабардино-Балкарии - 68, Северной Осетии - 72, в Ингушетии - 63, в Чечне - 63, в Адыгее - 50, в Карачаево-Черкесии - 46.

Суточный прирост составил 0,29%, общее число инфицированных в России достигло 7 354 995 человек.

За сутки выписаны по выздоровлении 16 567 человека, за весь период - 6 558 780 человека.

Умерли за сутки 820 пациентов с коронавирусом, с начала пандемии - 201 445 россиян.