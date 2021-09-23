Сын губернатора Сюникской области, обвиняемый в попытке убийства, сдался властям

Числящийся в розыске сын губернатора Сюникской области Меликсета Погосяна, Карен Погосян, совершил добровольную явку в Следственный комитет, об этом заявил пресс-секретарь ведомства Вардан Тадевосян.

Мужчину доставили в уголовно-исполнительное учреждение "Армавир".

"В настоящее время с ним проводятся следственные действия, после чего в суд будет представлено ходатайство о его аресте", - цитирует представителя СК Sputnik Армения.

Напомним, Карена Погосяна объявили в розыск по обвинению в попытке убийства и незаконном хранении оружия по факту инцидента, произошедшего 13 июля в Горисе. Тогда группа лиц устроила драку, использовав при этом огнестрельное оружие.

К событиям причастен и сын экс-губернатора Сюникской области Сурик Хачатрян, но в число фигурантов дела он не входит.