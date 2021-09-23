Семин рассказал о том, почему "Чайка" разгромила "Ростов"

Главный тренер "Ростова" Юрий Семин прокомментировал поражение от "Чайки" в матче группового этапа Кубка России. Матч состоялся накануне "Ростов-Арене" и завершился победой гостей со счетом 1:0. Для "Ростова" это поражение стало третьим под руководством Семина, в то же время "Чайка" одержала три победы в матчах в Кубке России.

По словам наставника, его подопечные находится не в лучшей психологической форме. "Особенно на протяжении последних дней. Причины? В первую очередь это результаты. Другие причины – наверное, у нас где-то на определенных позициях не хватает игроков", - поделился мыслями он в интервью YouTube-каналу "Ростова". В то же время, Семин отметил, что в ближайшее время восстановятся защитник Игорь Калинин и Кэнто Хасимото.

В настоящее время "Чайка" выступает во втором дивизионе Олимп – Футбольной национальной лиги (третий по силе дивизион), где оказалась за организацию договорных матчей.