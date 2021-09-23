Массовое отравление произошло в бассейне в Алматы

Более 10 детей отравились хлором, плавая в бассейне в Алматы. Такое сообщение распространило управление здравоохранения по городу.

"Одиннадцать детей доставлены в Центр детской неотложной медицинской помощи бригадами скорой медицинской помощи с жалобами на першение в горле, чихание", - цитирует его Sputnik Казахстан.

Дети в возрасте 12-14 лет пострадали от паров хлора во время занятий в бассейне. Сейчас состояние всех оценивается как стабильное, они госпитализированы в профильное отделение.

Санврачи Алмалинского района проводят проверку, подробности будут обнародованы дополнительно.