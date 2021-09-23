В Гарварде будут изучать Грузию

В Центре Дэвиса Гарвардского университета появится программа картвелологии, сообщает пресс-служба правительства Грузии.

В рамках программы будут проводиться образовательные и культурные мероприятия для воспитания нового поколения, которое "будет распространять знания и поддерживать исследования о Грузии в научных и интеллектуальных кругах мира".

В презентации программы картвелистики в Нью-Йоркском клубе Гарварда принял участие глава грузинского правительства Грузии Ираклий Гарибашвили.

"Я горжусь, что нахожусь здесь, горжусь началом этого исторического академического партнерства. Впервые в истории США в центре Дэвиса Гарвардского университета мы внедряем программу картвелологии. Я благодарен нашим друзьям, центру Дэвиса Гарвардского университета и всем людям, которые принимают участие в осуществлении этого исторического события", – приводит его слова Sputnik-Грузия.

Отмечается, что изучение Грузии в Центре Дэвиса начнется с февраля 2022 года. Руководителем новой программы станет американский ученый Стивен Джонс, который более 40 лет работает в этом направлении. Первую лекцию по грузиноведению прочитает сам Гарибашвили.

"Мы проведем много семинаров, конференций, пригласим грузинских ученых, здесь в кампусе Гарварда. Мы отправим ваших студентов в Грузию. Для нас очень важно создать кадры американских ученых, которые изучат грузинскую историю, политику, культуру", – заявил директор программы картвелологии Стивен Джонс.