Астраханские педиатры обследуют детей в двух районах области

Детские врачи из Астрахани совершат мобильный выезд в Харабалинский и Ахтубинский районы оласти, - сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

В отдаленные районы прибудут узкие специалисты: гастроэнтеролог, гематолог, офтальмолог, эндокринолог, врач УЗИ. Они дадут квалифицированную консультацию обратившимся и выпишут необходимые направления, - передает "АиФ Астрахань".

23 сентября состоится выезд бригады городских медиков в с. Хошеутово, 24 сентября - в город Ахтубинск.

Ранее специалисты детской городской поликлиники №1 провели лечебно-профилактические мероприятия среди детей Икрянинского района. Там они приняли 58 маленьких пациентов.