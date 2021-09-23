Главная » Новости

Астраханские педиатры обследуют детей в двух районах области

Астраханские педиатры обследуют детей в двух районах области

Детские врачи из Астрахани совершат мобильный выезд в Харабалинский и Ахтубинский районы оласти, - сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

В отдаленные районы прибудут узкие специалисты: гастроэнтеролог, гематолог, офтальмолог, эндокринолог, врач УЗИ. Они дадут квалифицированную консультацию обратившимся и выпишут необходимые направления, - передает "АиФ Астрахань".

23 сентября состоится выезд бригады городских медиков в с. Хошеутово, 24 сентября - в город Ахтубинск.

Ранее специалисты детской городской поликлиники №1 провели лечебно-профилактические мероприятия среди детей Икрянинского района. Там они приняли 58 маленьких пациентов.

895 просмотров





Вестник Кавказа

во Вконтакте

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!