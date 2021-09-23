Мэр Краснодара покидает пост

Мэр Краснодара Евгений Первышов написал заявление о сложении с себя полномочий. По его словам, заседание городской думы, на котором будет рассмотрено его заявление, состоится вечером 23 сентября.

Ранее сообщалось, что в ходе прошедших выборов, он был избран депутатом Государственной думы.

"В рамках действующего законодательства я написал заявление о сложении с себя полномочий", - сказал он, отметив, что администрация города за прошедшие пять лет выполнила максимально возможный объем работы.

В пресс-службе администрации города сообщили о том, что городская дума примет его отставку по собственному желанию, и с этого момента исполнять обязанности главы Краснодара будет его первый заместитель.