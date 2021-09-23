Госсовет Крыма согласился с отставкой вице-премьера по строительству

Госсовет Крыма сегодня по итогам заочного голосования согласовал отставку Евгения Кабанова с поста вице-премьера республики, такое сообщение опубликовано на сайте законодательного органа.

"Данное решение поддержали 73 депутата, "против" и воздержавшихся нет", - цитирует его "Интерфакс-Юг".

Накануне стало известно, что Михаил Храмов уходит с должности министра строительства и архитектуры, а Евгений Кабанов - с поста вице-премьера. Глава Крыма Сергей Аксенов по первому решению издал указ, второе же передал на согласование в парламент в соответствии с установленной процедурой.

Напомним, Кабанов работал вице-премьером Крыма с ноября 2018 года, в его ведении находилось строительство, включая и реализацию федеральной целевой программы развития региона.