За сутки коронавирусом в Грузии заболели еще 1 653 человека

За минувшие сутки число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии увеличилось на 1 653, скончались от болезни 47 человек, - сообщает официальный сайта StopCov.

Всего с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 602 065 случаев заражения, за последние сутки вылечились 2 646 человек, с начала пандемии – 570 443 человека, скончались 8 711 человек, - говорится в сообщении, передает Sputnik Грузия.

В карантине в данное время находятся 39 человек, в стационарах – 4 915 пациентов, в ковид-гостиницах – 930 инфицированных.