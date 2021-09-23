Непогода в Ингушетии: прогнозируются ливни с грозой и градом

Республиканское управление МЧС выпустило экстренное предупреждение в связи с непогодой в Ингушетии. Согласно прогнозу, в республике в ближайшие два дня ожидаются сильные дожди с грозой, градом и шквалистым ветром.

"В течение суток 23 сентября, ночью и утром 24 сентября местами в Ингушетии ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20 м/с", - сказал он.

Также сообщается, что ливни могут вызвать на реках подъем уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок, также не исключен сход селей.