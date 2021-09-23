Итоги выборов в Госдуму подведут 24 сентября

Центризбирком РФ подведет итоги выборов депутатов Госдумы 24 сентября, сообщает пресс-служба ведомства.

"На заседании ЦИК России подведут итоги выборов депутатов Государственной думы восьмого созыва, которые состоялись 17, 18 и 19 сентября 2021 года", - сказано в сообщении.

Напомним, что голосование прошло с 17 по 19 сентября. Электронное голосование было организовано в Москве, Севастополе, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях.

По результатам выборов в Госдуму "Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ - 57, "СРЗП" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13.