Россия и США проведут новый раунд переговоров по стратегической стабильности в Женеве

Новый раунд переговоров Москвы и Вашингтона по стратегической стабильности запланирован на следующей неделе в Женеве, сообщил посол США в России Джон Салливан на 21-й ежегодной деловой и инвестиционной конференции Американской торговой палаты (AmCham) в РФ.

"США и Россия начали диалог по различным направлениям - стратегической стабильности, который продолжится на следующей неделе в Женеве, а также по киберсфере", - приводит его слова ТАСС.

Напомним, предыдущий раунд российско-американских консультаций по стратегической стабильности прошел в Женеве 28 июля текущего года. По его итогам глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс сообщил, что "две делегации согласились встретиться снова ... в конце сентября, а также в промежутке проводить неформальные консультации". О продолжении консультаций Белый Дом заявлял в начале сентября.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" директор Центра изучения США имени Рузвельта при МГУ имени М. В. Ломоносова Юрий Рогулев, на переговорах по стратегической безопасности Вашингтон преследует цель обновить соглашение об ограничении вооружений. "США устами президента Джозефа Байдена заявили о своей приверженности заключению нового договора об ограничении стратегических вооружений после того, как был продлен старый договор СНВ-3, с чем Россия согласилась", - прежде всего сказал он.

"Продление старого договора дает возможность проводить эти переговоры и определять параметры нового соглашения. Это благая цель, но большой вопрос – хватит ли для достижения этой цели ближайших нескольких лет. В принципе нынешняя администрация готова идти по пути заключения нового соглашения", - констатировал Юрий Рогулев.

"Разработка нового договора об ограничении стратегических вооружений - дело очень сложное и длительное, потому что там решается масса технических и организационных вопросов, связанных с новыми типами и видами оружия. Стороны должны договориться в том числе о том, как определять категории подлежащих ограничению вооружений. Также обсуждаются вопросы верификации. В сумме там настолько большой комплекс кропотливой работы, что ее хватит на годы таких встреч и переговоров", - подчеркнул американист.

При этом информация об уже достигнутом прогрессе не раскрывается. Так, Юрий Рогулев обратил внимание на секретность данных о встрече 28 июля. "Совещание экспертов и специалистов, которые работают над тем, какие параметры должен носить новый договор об ограничении стратегических вооружений, проводится в закрытом режиме. Пока что каждая сторона занята представлением своего видения и точки зрения, и единственное, что можно сказать о процессе, - это что работа продолжается", - заключил он.