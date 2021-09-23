На Кубань обрушатся мощные ливни

Центр погоды "Фобос" предупредил жителей Юга России о мощных ливнях, которые обрушатся на Кубань.

В частности, специалисты центра спрогнозировали продолжительные ливни в Причерноморье и назвали их осенним штормом. В некоторых южных городах - к примеру, в Сочи – уже выпадали "горизонтальные" осадки, - передает РИА Новости.

К выходным дождевой вихрь переместится в Зауралье а на Юг страны вернется бархатный сезон.

О сильных дождях и грозах в крае сообщает и Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, информируя, что температура воздуха в среднем будет колебаться в пределах 11-16 градусов тепла, ветер будет дуть западный, его скорость составит 5-10 м/с, временами порывами до 14 м/с.