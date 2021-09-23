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Авария около Пятигорска едва не унесла две жизни

Авария около Пятигорска едва не унесла две жизни

Около Пятигорска на трассе "Кавказ" водитель Nissan Tiida не справилась с управлением на скользкой дороге и врезалась в бордюр, затем машина съехала в правую обочину и врезалась в металлический забор. Об этом информирует краевой УГИБДД ГУ МВД России.

В результате ДТП стали две женщины: водитель и пассажирка иномарки. С переломами и травмами головы они госпитализированы.

Правоохранители установили, что в момент аварии водитель была трезва. По факту происшествия проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.

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Вестник Кавказа

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