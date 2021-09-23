Россия увеличит число рейсов в Узбекистан

Россия возобновит авиасообщение с городами Узбекистана. Решение принято Оперштабом РФ по предупреждению завоза и распространения COVID-19, сообщает сайт Правительства России.

Отмечается, что с 5 октября будут совершаться полеты из Москвы в Бухару (дварейса в неделю), Ургенч (один рейс), Самарканд (два рейса), Наманган (один рейс), Фергану (один рейс), Андижан (один рейс) и Термез (один рейс).

Помимо этого, Москва увеличит число рейсов в Ташкент до четырех в неделю.

Стоит добавить, что возобновятся рейсы в эти города из других российских аэропортов.