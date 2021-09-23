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Главы МИД Азербайджана, Турции и Ирана встретятся в Тегеране

Главы МИД Азербайджана, Турции и Ирана встретятся в Тегеране

Министры иностранных дел Азербайджана, Турции и Ирана проведут трехстороннюю встречу в Тегеране.

Соответствующей договоренности достигли главы МИД Турции и Ирана Мевлют Чавушоглу и Хосейн Амир Абдоллахиян на переговорах, прошедших на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Стороны также договорились провести трехстороннюю встречу Ирана, Азербайджана и Турции в Тегеране", - пишет иранское агентство Tasnim.

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Вестник Кавказа

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