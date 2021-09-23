"Газпром нефть": параметры сделки ОПЕК+ отвечают нынешним условиям на рынке

Существующие параметры сделки ОПЕК+, которые позволяют странам-участникам совокупно каждый месяц увеличивать добычу на 400 тыс баррелей нефти в сутки, отвечают текущим условиям на рынке, сообщил журналистам заместитель председателя правления компании Вадим Яковлев, отметив, что в случае необходимости "Газпром нефть" готова более быстро наращивать добычу.

"По большому счету, я думаю, что отвечают. Но в конце концов это решения, которые принимаются на уровне стран-участниц", - сказал он в кулуарах конференции SPE Annual Technical Conference в Дубае. "У меня нет никаких сомнений в том, что этот механизм обеспечит стабильную ситуацию на рынке, как бы ни действовали краткосрочные факторы", - приводит слова собеседника ТАСС.

Отмечается, что в целом ОПЕК+ намерен полностью вернуться к сокращенным с мая 2020 года объемам нефти к сентябрю 2022 года.